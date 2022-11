OL, PSG, Argentine : Tagliafico donne d’excellentes nouvelles de Messi

Zapping But! Football Club OL : les transferts les plus chers de l'histoire

Lionel Messi va mieux. Absent des deux derniers entraînements collectifs de l’Argentine, l’attaquant du PSG a travaillé en salle mais est annoncé titulaire contre l’Arabie Saoudite mardi (11h). En attendant, Nicolas Tagliafico a donné des nouvelles rassurants de son coéquipier en sélection, lui qui le côtoie au quotidien.

« Il est bien plus libéré qu’en 2018. C’est aussi la maturité, l’expérience, le fait d’être père. Quand tu vas en sélection avec en tête l’obsession de devoir quelque chose, tu te mets une grosse pression. Les gens voudront toujours plus mais le fait d’avoir gagné quelque chose lui a permis de se libérer. Il peut profiter et il est à son meilleur niveau », explique-t-il dans L’Équipe.

Le latéral gauche de l’OL n’est pas avare de compliments pour la star du PSG. « C’est notre capitaine. Un leader, pas seulement par ce qui émane de lui ou parce que c’est le meilleur, mais par sa simplicité. Quand tu parles avec lui, tu as l’impression que c’est un joueur lambda, poursuit-il. Mais quand tu vois ce qu’il est capable de faire avec un ballon, c’est incroyable. On pourra dire à nos petits-enfants qu’on a joué avec le meilleur de l’histoire. Cette simplicité nous aide à rester humbles. Il n’a pas besoin de mots, il montre l’exemple. »