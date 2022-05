OL, PSG : Aulas s’est passé d’un coup de génie qui a fait la gloire de Messi

Zapping But! Football Club OL - Peter Bosz est-il toujours l'homme de la situation à l'OL ?

L’arrivée de Lionel Messi (34 ans) en France a déchaîné les passions en août dernier. Il a ainsi fallu se pincer à plusieurs reprises pour comprendre que celui qui est souvent qualifié de meilleur joueur de l’Histoire évoluerait désormais en Ligue 1. Le PSG a accompli ce petit exploit, même si la suite a été plus compliquée sur le plan purement sportif.

Si le club de la capitale a réalisé cette prouesse, il le doit notamment à l’émergence des cryptomonnaies, qui permet aux clubs d’engager et de monétiser leurs supporters via l’émission et la vente de fan tokens (jetons numériques) et dont Messi est l’ambassadeur. Alexandre Dreyfus, l’un des pionniers en la matière, s’est répandu dans L’Équipe en glissant une petite confidence sur... l’OL qui l’a éconduit dans le passé !

« Je suis lyonnais, j’avais l’accès direct à celui à qui il fallait parler, a-t-il révélé. La compréhension et la prise de risque étaient peut-être mal jaugées à l’époque. Mais c’est intéressant de voir l’écart entre l’industrie du sport et l’innovation. Je me rappelle qu’à mes débuts en 1995, on avait peur d’Internet. C’est une question de mentalité, il faut se concentrer sur les bonnes choses que peut apporter cette technologie. »

