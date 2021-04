OL, PSG : Aulas veut marcher main dans la main avec Nasser Al Khelaïfi contre la Super Ligue

Zapping But! Football Club OL : les meilleures déclarations de l'année 2020

Le PSG est un farouche opposant de la nouvelle Super Ligue européenne. Et Jean-Michel Aulas le soutient. Le président de l'OL vient en effet d'envoyer plusieurs messages sur Twitter. « Quand les GAFAM sont de plus en plus forts, où tous nos supporters sont privés de stade et de lien social, nous devons construire des ponts, pas des murs. Construire ensemble avec Nasser l’avenir d’un football où la méritocratie sportive et l’émotion ne sont pas oubliées », dit-il notamment en référence au refus de Nasser Al-Khelaïfi de prendre la présidence de l'ECA (association des grands clubs).

« Nous devons être plus solidaires »

« Cette Super Ligue n’obtient pas l’adhésion populaire, car elle met en avant les vertus de l’argent contre l’esprit de fair-play, alors que nous devons être plus solidaires », estime encore Aulas.