OL - PSG : Bosz sort les muscles devant l’option d’un licenciement

INFO BUT! : Une grosse surprise en plus de Tolisso ?

L’OL n’a pas réussi le petit exploit de s’offrir le scalp du PSG hier en s’inclinant à domicile face à l’ogre parisien (0-1). Lionel Messi a été l’unique buteur d’une rencontre presque à sens unique tant il a fallu un grand Anthony Lopes pour éviter que l’addition ne soit plus salée pour les Gones.

« Toute la première mi-temps, on n'était pas comme je voulais, on montrait trop de respect pour le PSG. Notre ligne de défense était trop basse et on ne pouvait pas rentrer dans les duels. Ensuite on a corrigé ça et c'était mieux. Mes joueurs ont tout donné dans ce match, là-dessus il n'y a rien à dire », a analysé Peter Bosz en conférence de presse.

Interrogé sur les risques d’un licenciement après trois défaites d’affilée, Bosz ne craint rien ni personne. « J’ai un sentiment de progression et je n'ai peur de personne et de rien. Si on ne me laisse pas le temps, c'est comme ça, mais j'ai une idée très précise de comment je veux faire jouer cette équipe et on travaille pour ça. »