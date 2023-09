OL - PSG : Cucci tacle Barcola et demande à Aulas d’arrêter son « cirque »

Zapping But! Football Club OL : Aulas est-il le meilleur président de l'histoire du foot français ?

Venu porter la voix de la direction face aux médias à l’issue du difficile OL - PSG (1-4) qui a fait tomber Lyon à la dernière place de Ligue 1, Santiago Cucci a choisi le discours offensif. Pas à l’égard des supporters, qu’il a remercié pour leur attitude toute la soirée… Mais plutôt à l’égard de deux cibles : Bradley Barcola et Jean-Michel Aulas.

Une balle pour Barcola, une balle pour Aulas

Portant le même discours que les Bad Gones, qui avaient choisi de cogner sur les joueurs formés au club parti dans la tempête (Bradley Barcola mais également Malo Gusto et Castello Lukeba), Santiago Cucci a appuyé sur l’importance d’un projet longue durée basé sur la formation et l’amour du maillot : « Les supporters ont raison. Notre projet est bâti sur le centre de formation, et quand on sort du centre de formation, ce n'est pas pour rester deux ans dans le club. On reste quatre ou cinq ans, on est fiers du maillot, et après, on va faire une carrière européenne... »

Autre cible : JMA, après la semaine médiatique agitée et la dernière sortie de l’ancien président le matin même à Téléfoot. « Ça a été quand même un cirque cette semaine, on a parlé de beaucoup de choses et pas seulement de sport. Depuis 36 ans, on ne parlait pas le jour du match, et c'est ce qui s'est passé ce matin... Ce n'est pas une excuse, mais il faut avoir un peu de décence ». Difficile de taxer Cucci d’avoir une communication lisse…

