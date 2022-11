OL, PSG, Equipe de FranceÂ : Aulas va aller au Qatar en dÃ©cembre et s'expliquer avec Nasser Al-KhelaÃ¯fi

Zapping But! Football Club OL : la victoire en Gambardella augure-t-elle une nouvelle génération dorée à Lyon ?

S'il avait suivi en « inside » avec le groupe France les Coupes du Monde au Brésil et en Russie, Jean-Michel Aulas (OL) est cette fois-ci plus loin des Bleus à l'occasion du Mondial qatari. Pour autant, comme il l'a fait savoir samedi à l'occasion d'un événement au Groupama Stadium où il recevait la ministre des Sports Amélie Oudéa-Castéra pour regarder France – Danemark (2-1), JMA a bel et bien prévu un crochet à Doha dans quelques jours.

Refusant de s'exprimer sur l'organisation du Mondial au Qatar et les polémiques qu'elle suscite du fait de son « devoir de réserve » en tant que membre de la FFF, Jean-Michel Aulas a quand même l'intention de s'exprimer directement sur place sur les divers sujets.

« On a tous au fond du cœur plein de choses à dire »

« J'espère aller prochainement soutenir l'équipe de France, mais également montrer qu'une fois qu'on est sur place, on peut aussi s'exprimer alors qu'en restant à la maison, il n'y a pas la même force. J'ai un Conseil d'administration de l'ECA (Association européenne des clubs) à Doha qui me permettra d'aller voir ce Mondial et de dire un certain nombre de choses. On a tous au fond du cœur plein de choses à dire. L'OL va jouer dans le même temps à Dubaï des matchs de préparation ».

Le prochain conseil d'administration de l'ECA est effectivement planifié au Qatar le vendredi 9 décembre prochain. Un événement d'ailleurs présidé par Nasser Al-Khelaïfi.