OL, PSG : Juninho fait un parallèle monstrueux pour un proche de Neymar

Le dimanche 30 octobre, Lula est redevenu président du Brésil, devançant de peu Jaïr Bolsonaro. Un soulagement à l'étranger, tant ce dernier était craint, autant pour ses idées d'extrême droite que pour ses actes, lui qui a accéléré la déforestation de l'Amazonie pendant ses quatre années de règne. Au Brésil, la campagne présidentielle a été particulièrement virulente entre deux camps qui se détestent et se sont rendus coup pour coup. Et aujourd'hui que le socialiste Lula a gagné, ses soutiens peuvent se laisser aller. Ainsi, l'ancien Lyonnais Juninho a envoyé une mine monumentale à Bolsonaro et à tous ceux qui l'ont soutenu, comme Neymar, en faisant un parallèle avec les nazis...

« Bolsonaro a fait ce qu’ont toujours fait les extrémistes de droite, c’est-à-dire parler de patriotisme, d’amour du drapeau et bla, bla, bla. Vous imaginez le poids de ce maillot au Brésil ? Alors il s’est mis à le porter dès le début, pour l’associer à l’amour de la patrie, de la famille et de Dieu. A chaque fois qu’ils sortaient, les Bolsonaristes portaient le maillot de la Seleção, ça a malheureusement dégoûté plus d’un Brésilien. »