OL - PSG : Lyon gronde avant le choc, Messi envoie encore de mauvais signaux

PSG - OL : Les briefs d'avant match

L’OL, qui avait vendu 55 000 places pour le choc contre le PSG demain au Groupama Stadium (20h45), ne décolère pas. Jusqu’à jeudi, le club rhodanien s’est accroché à l’espoir d’accueillir ses 20 000 abonnés dans des conditions de sécurité renforcées, incluant la distribution de masques FFP2 en « bec de canard ».

Mais l’OL a finalement dû se résoudre, comme les autres, à un tri douloureux. « C’est un crève-cœur. Il y avait meilleure façon de fêter les cinq ans du Groupama Stadium », râle-t-on en interne dans L’Équipe. Les abonnés de la saison 2015-2016 et les partenaires les plus fidèles ont reçu un billet « jauge limitée » appelé à devenir collector.

Du côté du PSG, la présence de Lionel Messi (34 ans) pour ce choc de la 20e journée de L1 est de plus en plus incertaine. Selon RMC Sport, l’attaquant argentin était absent au début de l’entraînement du jour. Sergio Ramos (35 ans) était bel et bien présent avec ses partenaires.

🔴🔵 La présence de Lionel Messi pour le match contre l'OL dimanche soir est de plus en plus incertaine... L'Argentin n'est toujours pas présent ce samedi matin au début de l'entraînement du PSG. — RMC Sport (@RMCsport) January 8, 2022