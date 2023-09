OL, PSG - Mercato : avec Barcola, Textor a commis un impair qu'Aulas n'aurait jamais fait

Zapping But! Football Club OL : Aulas est-il le meilleur président de l'histoire du foot français ?

Ce samedi, Le Parisien consacre un article à Bradley Barcola, auteur d'un gros match face à l'OM dimanche dernier. L'ailier de 21 ans est déjà très apprécié au PSG, où son talent et humilité font l'unanimité. On apprend qu'il a failli être prêté par l'OL à Saint-Gall ou à Clermont en janvier dernier mais qu'une blessure d'Alexandre Lacazette a contraint Laurent Blanc à lui faire confiance, ce dont le désormais ex-entraîneur des Gones n'a pas eu à se plaindre (5 buts et 9 passes décisives lors de la deuxième partie de saison).

Barcola touchait 4 fois moins que la moyenne des salaires en L1

Mais la grosse information, c'est que Barcola n'aurait jamais pensé à quitter l'OL si John Textor ne l'avait pas ignoré. Le joueur, qui touchait alors moins de 30.000€, soit quatre fois moins que la moyenne en L1, pensait que sa direction prendrait contact avec lui pour évoquer une prolongation assortie d'une revalorisation. Ça ne s'est jamais produit et Barcola, poussé par son entourage, a préféré aller voir ailleurs. Le Parisien précise que cette situation ne se serait jamais produite avec Jean-Michel Aulas, qui prenait grand soin de blinder le contrat de ses pépites. Encore une comparaison désavantageuse pour John Textor...

Le calendrier de l'OL pour la saison 2023-24

Podcast Men's Up Life