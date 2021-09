OL, PSG : Neymar vole au secours de Paqueta après son avertissement polémique

Zapping But! Football Club OL - Strasbourg : le brief d'avant match

La scène est assez incroyable. Hier soir, dans les arrêts de jeu d'OL-Troyes (3-1), Lucas Paqueta, le long de la sortie de but auboise, tente une roulette aérienne pour dribbler son adversaire. Ça ne marche pas, le ballon part en touche et l'adversaire du Lyonnais s'énerve devant ce qu'il considère certainement comme une tentative d'humiliation. L'arbitre s'approche alors du Brésilien pour lui parler, celui-ci recule et se prend un avertissement ! Pour avoir tenté un dribble humiliant ? Pour avoir refusé de venir parler à madame Frappart ? On ne sait toujours pas à l'heure actuelle. Mais ce qui est certain, c'est que Neymar a volé au secours de son compatriote sur les réseaux sociaux !

"Très triste, cet épisode… Prendre un jaune à cause d'un dribble… C'est pourtant une ressource réelle, peu importe où il se trouve ou à quelle minute il se trouve. L'année dernière, ça m'est arrivé ! Cette année, c'est Lucas Paqueta. Honnêtement, je ne comprends pas la raison ! Le célèbre Joga Bonito se termine… Profitez-en pendant qu'il est temps ou battez-vous pour le faire revenir !" Un vrai cri du cœur de la part du Parisien !

