OL, PSG, OM, LOSC : les Gones frappent fort pour le coefficient UEFA de la saison

Le Real Madrid a remporté la Ligue des Champions contre Liverpool, hier soir au stade de France. Ce match clôt définitivement la campagne européenne des clubs pour la saison 2021-2022. À l’issue de cette dernière, l’heure du bilan est arrivée. En France, l’OL frappe fort avec le nombre de points marqués.

En effet, l’UEFA a dévoilé le classement des clubs au coefficient UEFA sur la saison 2021/2022. À la 11ème place, on retrouve l’OL (meilleur club français) avec 21.000 points inscrits cette saison. Les Gones sont six places devant le PSG (17ème avec 19.000 points), dix places devant le LOSC (21ème avec 17.000 points) et 14 places devant l’OM (25ème avec 16.000 points).

Pour résumer Après la finale de la Ligue des Champions, l’UEFA dévoile Classement des clubs au coefficient. Cette saison, l’OL se distingue. L'OL est le club français qui a récolté le plus de points au classement des clubs au coefficient UEFA cette saison.

Adam Duarte

Rédacteur