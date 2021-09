OL, PSG : Cherki lève le voile sur son lien spécial avec Mbappé

Zapping But! Football Club OL : le palmarès complet des Gones

Entre talents précoces, il existe une relation assez spéciale. Sur Instagram, Kylian Mbappé (PSG) a souvent fait des clins d'oeil à la pépite de l'OL Ryan Cherki (18 ans). Dans les colonnes du dernier numéro de Onze Mondial, paru ce jeudi et disponible sur la boutique en ligne, le jeune ailier des Gones a clarifié sa relation avec le Champion du Monde et meilleur joueur de L1.

Cherki invite Mbappé à zapper les critiques

« On a une relation amicale. On discute, on échange après les matchs, on se voit dans les vestiaires. On entretient une bonne relation. Si j’ai des questions à lui poser, je peux, je ne me gêne pas. C’est un bon mec, un vrai ! La connexion s’est faite via les réseaux. Quand il a vu que je commençais à jouer, il m’a écrit un petit message. Et moi, je l’ai toujours suivi, car je ne loupe aucun match. Le seul conseil qu’il m’a donné, c’est : « Marque !Mets des buts ! On ne retient que les buteurs ! » », explique Rayan Cherki.

Et la pépite des Gones enchaîne dithyrambique sur Kylian Mbappé : « Je ne lui souhaite que du bonheur. Je souhaite qu’il devienne encore meilleur, encore plus fort. S’il devient plus fort, ça nous poussera, nous les autres joueurs, à devenir encore plus forts. Il faut qu’il continue à faire ce qu’il fait, qu’il n’écoute pas les critiques, on s’en fout de ça. Les critiques qu’il a subies m’ont dérangé, mais c’est la mentalité de nos jours. On oublie vite ce qui a été fait avant. Tu dis « oui » 99 fois et « non » 1 fois, la personne se souviendra seulement de la fois où tu as dit « non » ».