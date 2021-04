OL : quand Aulas met en avant une stat favorable à l'OM

Prêt à tout pour mettre son Olympique Lyonnais en avant, Jean-Michel Aulas s'est toujours opposé à l'OM mais aussi au PSG depuis que le dopage financier des Qataris y fait des ravages. S'il a revu sa position ces dernières années concernant Paris, JMA est en revanche toujours très virulent concernant l'autre Olympique. Le voir relayer une statistique sur les performances des clubs français en Champions League, qui met bien évidemment Marseille en avant, est donc d'autant plus étonnant…

L'OL, seulement 6e club français en termes de performance

En effet, non seulement l'Olympique de Marseille est le seul club hexagonal à avoir remporté le plus beau des trophées, en 1993, mais il est également celui qui a disputé le plus de finales de C1 (2, à égalité avec Reims) et le deuxième à avoir atteint le plus souvent les demi-finales (3, une de moins que Monaco).

En classant les clubs français par qualité de performance (d'abord le vainqueur, ensuite celui qui a joué le plus de finales, de demies, etc), on obtient l'OM en tête, suivi de Reims, de Monaco, du PSG et de l'AS Saint-Etienne. L'OL ? Certes, les Gones détiennent le record de participation à l'épreuve (18) mais ils ne sont arrivés en demies qu'à deux reprises. Ce n'était donc sans doute pas le tweet le plus inspiré de Jean-Michel Aulas…