OL : qui est vraiment Vincent Ponsot, l'ennemi public de certains supporters lyonnais ?

Zapping But! Football Club OL : Peter Bosz, nouvel entraîneur des Gones

Mercredi 2 février. Groupama Training Center. Vincent Ponsot (46 ans) a montré un véritable changement de braquet dans son mandat de directeur de football. Spontanément, on l'a même vu régler frontalement ses comptes avec Juninho, l'ancien directeur sportif et enfant chéri des supporters : « Il faut souligner le fait qu'on a retrouvé un mode de fonctionnement collégial. L'arrivée de Romain Faivre était une proposition de la cellule de recrutement qu'on a fait valider par le coach », a-t-il balancé, hochant ensuite la tête à la question de savoir s'il s'agissait d'une critique à l'égard du Brésilien.

« J'ai vu que j'étais responsable de plein de choses »

De son conflit avec Juninho, Vincent Ponsot s'est fait beaucoup d'ennemis. Il le sait mais pose clairement les choses. « Contrairement à ce que disent certains dans certains médias, je ne suis pas attiré par le pouvoir et la lumière. Si je dois parler et que c'est dans mon secteur d'activité, je le ferais. Moi, je ne suis pas un technicien du foot, je ne choisis pas les joueurs. Que ce soit avec Florian (Maurice), Juni ou désormais Bruno (Cheyrou), je laisse aux sportifs prendre les décisions sportives. Moi, je suis dans mon périmètre. Dès que le joueur est choisi, c'est là qu'il faut travailler vite pour essayer de réaliser les opérations », a-t-il rappelé, conscient des critiques qu'il suscite : « J'ai vu que j'étais responsable de plein de choses, de plein de maux du club. Je vois, je ne vais pas dire que ça me touche pas mais cela ne m'empêche pas de faire mon travail. J'ai la chance d'évoluer dans un club avec une ligne directrice claire et un président qui tient le cap en étant présent au quotidien ».

Victime de son étiquette de « directeur de football » qui le place hiérarchiquement au dessus des décideurs sportifs, Vincent Ponsot est – et a toujours été – l'homme des travaux ingrats. Comme Marino Faccioli, qui, des années durant, balisait les contrats et validait les joueurs proposés par Bernard Lacombe. Avec plus d'humilité que son prédécesseur, l'éphémère Philippe Sauze (2009-10) qui avait justement payé son business-plan raté autour de Yoann Gourcuff. Les têtes d'affiche ne voulant pas s'occuper de la négociation des contrats, des féminines, des jeunes, d'OL Reign ou de l'aspect juridique de certains dossiers, c'est Vincent Ponsot, ancien juriste de la LFP, qui s'en chargeait. En toute discrétion et avec une grande rigueur. Lui qui est justement réputé âpre en négociations.

Ponsot, l'héritier de Faccioli

Pendant longtemps, il était même difficile d'arracher ne serait-ce qu'un mot au personnage. Première sortie médiatique ? Dans « But ! Lyon » en janvier 2012 quand il fallait se dépêtrer du dossier du jeune brésilien Fernando Amorim, un panier de crabes ramené par Florian Maurice qui aurait causer une interdiction de recrutement à l'OL face à la FIFA si le juriste n'avait pas mis son nez dans le dossier. A l'époque, aucun supporter ne le connaissait … Ou n'avait même conscience du travail de l'ombre mené.

Cet anonymat aurait donc duré dix ans...Puis il y a eu l'épisode Juninho. Un épisode virage pour Vincent Ponsot, subitement accusé d'être la cause du départ du Brésilien. Du côté des fans, certains n'ont gardé que le bon du bilan de l'ancien DG, occultant certains mauvais choix, ses difficultés à canaliser ses émotions, son attitude qui avait poussé un cadre historique comme Florian Maurice à plier bagage... Vincent Ponsot n'était pas à l'origine de ces problèmes mais il incarne cet « OL Groupe project », d'abord financier avant d'être sportif et où toutes les folies ne sont pas permises. Il est, malheureusement pour lui, le visage de cet OL post-Covid qui tente de faire co-exister un business plan de relance et ambition sportive. Jugé coupable sans procès mais fidèle soldat d'Aulas avant tout.