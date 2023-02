OL - RC Lens (2-1) : Fofana accuse le coup, Cherki chasse Benzema des tablettes !

Zapping But! Football Club OL : Peter Bosz peut-il tenir la saison sur le banc de l'OL ?

Le RC Lens n'y arrive pas décidément à Lyon. Aucun succès, ni aucun point pris depuis la remontée des Sang et Or dans l'élite. Et le match d'hier soir a confirmé la tendance avec une nouvelle défaite, 2-1. De quoi plonger le milieu de terrain Seko Fofana en plein doute. "Il y a de la déception car on a perdu énormément de points sur ces dernières semaines. Cela se joue à quelques détails, mais on a un Championnat relevé, on voit que nos adversaires travaillent bien sur nous. À nous de trouver les solutions et revenir plus fort. Il y a énormément de déception. J’ai un peu moins de réussite en ce moment, mais une saison est très longue. Le plus important, c’est la suite, à moi de revenir plus fort. On doit retrouver de la confiance pour remettre en marche la machine."

Pas vraiment, on l'imagine, le même ressenti pour Rayan Cherki, le Lyonnais, impérial avec une passe décisive et un but face aux Artésiens. Un Cherki qui de surcroît, a signé hier soir sa 13e réalisation sous le maillot lyonnais à 19 ans et cinq mois. A titre de comparaison, un certain Karim Benzema avait attendu 19 ans et sept mois pour présenter de telles statistiques.