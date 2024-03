OL - RC Lens : Lens a mangé Lyon tout cru, les tops et les flops du match

Zapping But! Football Club RC Lens : le Racing a-t-il une meilleure équipe que la saison dernière ?

Grâce à des buts de Florian Sotoca (43e), d’Elye Waji (53e s.p.) et Kevin Danso (87e), le RC Lens a battu sans contestation possible l’Olympique Lyonnais (0-3). Grâce à cette victoire, les Sang et Or ont repris leur sixième place au classement à l’Olympique de Marseille tandis que les Gones restent 11es mais ne comptent plus que cinq points d’avance sur le 16e et barragiste, Montpellier. Voici nos tops et nos flops de ce match.

Les tops

Florian Sotoca : Auteur du premier but des Sang et Or d’une tête catapulté a fond des filets d’Anthony Lopes (43e), l’attaquant lensois a quasiment tout le temps fait les bons choix.

David Pereira Da Costa : Confirmant son excellente forme du moment, le milieu offensif du RC Lens, auteur de la passe décisive sur le but de Florian Sotoca, a fait très mal à l’OL par sa qualité technique et ses déplacements.

Anthony Lopes : Même s’il a encaissé trois buts, le gardien des Gones a fait son match, réalisant cinq parades, dont une exceptionnelle devant Elye Wahi (38e).

Les flops

Duje Caleta-Car : Oubliant de marquer Florian Sotoca sur son but, le défenseur central lyonnais a constamment eu un temps de retard dans ce match.

Maxence Caqueret : En plus d’avoir concédé le pénalty pour une main sur le deuxième but lensois (53e), le capitaine lyonnais du soir a peiné à faire le lien entre sa défense et son attaque, jouant constamment en arrière.

Gift Orban : Titularisé en l’absence d’Alexandre Lacazette, l’attaquant de l’OL n’en a pas profité pour marquer des points auprès de Pierre Sage. 23 ballons touchés seulement, aucun tir tenté en une heure de jeu : voilà le résumé de son match.

🏁 𝑰𝒏𝒅𝒐𝒎𝒑𝒕𝒂𝒃𝒍𝒆𝒔 💪



Déterminés, tranchants et réalistes, les Sang et Or dominent leur adversaire du soir au terme d'une prestation maîtrisée et de haute volée ! Bravo Messieurs ! 👏@OL 0⃣-3⃣ @RCLens#OLRCL pic.twitter.com/1LfHuKAahm — Racing Club de Lens (@RCLens) March 3, 2024

