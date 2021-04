OL, RC Strasbourg : Olivier Dall'Oglio (Brest) réagit aux rumeurs

Zapping But! Football Club OL : les enjeux de la rencontre face à Angers

Cité comme le favori à la succession de Thierry Laurey au RC Strasbourg mais également parmi les cibles de l'OL pour l'après Rudi Garcia ainsi qu'à Montpellier pour succéder à Michel Der Zakarian, Olivier Dall'Oglio (Stade Brestois, 56 ans) plait à beaucoup de monde en Ligue 1.

Dans les colonnes du Télégramme, l'ancien coach de Dijon est revenu sur l'intérêt qu'il générait : « Ce sont des choses qui me sont rapportées, parce que je ne vais pas sur les réseaux. Après, je n'ai eu aucun contact avec personne, et notamment pas avec Lyon ni Juninho, comme cela a été dit. Que Juninho ait dit : c'est un coach qui peut m'intéresser, oui parce que l'article, je l'ai vu. Mais je n'ai eu aucun contact avec personne. Je suis assez tranquille là-dessus (...) Il me reste une année de contrat. Après, on est dans le football, je sais très bien comment ça se passe, on peut te virer comme on peut te revaloriser. Moi aussi, je peux avoir des demandes et voir après comment ça se passe », a-t-il glissé.

Quant à savoir s'il était prêt pour un plus grand club, Olivier Dall'Oglio a, là aussi, été très clair : « Comme les joueurs, j'ai un agent. Je lui ai dit : gère, regarde, écoute, tu me feras un bilan. Mais en priorité, je suis ici. Un, parce que je me sens bien, c'est un projet, cela m'ennuierait vraiment que cela ne marche pas ici ».