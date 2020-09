OL, Real Madrid, Juventus : Depay, Modric et CR7 font parler d’eux

Zapping But! Football Club OL : les transferts les plus chers de l'histoire

À 35 ans, Cristiano Ronaldo est toujours un buteur irrésistible avec la Juve (37 buts en 46 matches la saison passée) et avec sa sélection. L’attaquant portugais a encore marqué (2 fois) face à la Suède (2-0) hier, comme lors de ses six capes précédentes (11 buts). De quoi atteindre et dépasser la barre mythique des 100 buts avec la Seleçao (101), une performance que l’Iranien Ali Daei était le seul à avoir réussi (109).

💪 'No caduca'

📰 Esta es nuestra portada de hoy, 9 de septiembre pic.twitter.com/eglU5g4LcS — Diario AS (@diarioas) September 8, 2020

Modric n'est pas fini au Real Madrid

Forcément, la presse lui a rendu hommage en Italie mais aussi en Espagne. Tous les journaux lusitaniens titrent sur lui. AS le qualifie même de « héros » sur sa Une du jour en donnant la vedette à Luka Modric, « pas caduque » au Real Madrid. Zinédine Zidane compte sur l'ancien Ballon d'or. Marca donne la parole à Saul Niguez, qui estime que l’Atlético aura toutes ses chances devant le Real Madrid et le FC Barcelone cette saison.

#LaPortada "Tenemos plantilla para competir con Real Madrid y Barça" 🗞 pic.twitter.com/AsN3i17uI8 — MARCA (@marca) September 8, 2020

Le lion Depay voudrait forcer son départ de l'OL

En Catalogne, après les 10 commandements de Ronald Koeman, Mundo Deportivo s’intéresse de très près à Memphis Depay. Le journal espagnol a ressorti sa fameuse photo où on peut voir l’attaquant de l’OL avec un lionceau et rappelle que le contact avec le FC Barcelone est bel et bien établi. L'intéressé voudrait même forcer son départ ! Les Gones attendent 30 millions d’euros pour laisser filer leur crack batave même si Jean-Michel Aulas a rappelé hier qu’il pensait le voir rester cette saison dans sa dernière année de contrat.