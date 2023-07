OL, Real Madrid : Lovren et Modric risqueraient la prison en Croatie !

Zapping But! Football Club OL : Aulas est-il le meilleur président de l'histoire du foot français ?

Relayée par l'AFP, l'affaire a de quoi sérieusement inquiéter l'OL et le Real Madrid. En effet, dans le cadre d'une enquête sur Zdravko Mamic, l'ancien président du Dinamo Zagreb, leur club formateur, Dejan Lovren et Luka Modric ont été entendus par la justice en 2017. Jusqu'à là rien d'anormal … Sauf que les deux hommes se seraient parjurés devant les enquêteurs !

Le défenseur lyonnais et le meneur de jeu du Real Madrid ont été inculpé pour « faux témoignage » dans le procès de leur ancien patron, lequel avait caché des éléments au fisc sur les transfert de Dejan Lovren à Lyon en 2010 et de Luka Modric à Tottenham en 2008 et avait été condamné à six ans et demi de prison.

Jusqu'à cinq ans d'emprisonnement en Croatie !

La justice croate ne rigolant pas avec les faux témoignages, Dejan Lovren et Luka Modric risqueraient tous les deux entre six mois et cinq ans de prison en Croatie s'ils sont reconnus coupables devant la justice.

Précision importante tout de même : la fraude ne concernait pas les deux clubs acheteurs mais bel et bien le Dinamo Zagreb et la famille Mamic. L'OL et les Spurs n'ont pas été inquiétés dans cette affaire...

