OL, Real Madrid : un Lyonnais dépasse Benzema

Zapping But! Football Club OL : le palmarès complet des Gones

Comme on pouvait s'y attendre, Peter Bosz a fait tourner son effectif pour la réception ce jeudi des Glasgow Rangers, à l'occasion de la sixième et dernière journée de la phase de poules de la Ligue Europa.

Apparu en fin de match face à Brondby (3-1), le 25 novembre dernier, Hugo Vogel a connu sa première titularisation en professionnel. Comme révélé par PokerStars Sports sur son compte Twitter, le jeune latéral droit français (17 ans et 339 jours) est devenu le deuxième plus jeune joueur à être titulaire avec les Gones en Coupe d’Europe, dépassant l'ancien enfant prodige de l'OL, Karim Benzema (17 ans et 352 jours).

Plus jeunes joueurs titulaires avec l’OL en Coupe d’Europe :



1️⃣ Jean-Louis Rivoire à 17 ans et 234 jours

2️⃣ HUGO VOGEL à 17 ans et 339 jours

3️⃣ Karim Benzema à 17 ans et 352 jours#OLRFC #UEL #TeamOL — PokerStars Sports FR (@PSSportsFR) December 9, 2021