OL : résultats, avenir, Juninho, Bosz se lâche comme rarement

Zapping But! Football Club OL - Lorient: le débrief et la présentation du derby

Voici les meilleurs extraits de l'entretien accordé par Peter Bosz à nos confrères du Progrès.

Résultats

"Normalement, et honnêtement, j'aurais été viré par rapport aux résultats, en étant 13e dans un club qui veut jouer pour la Ligue des champions. Mais je pense aussi qu'il faut voir ce qui s'est passé sur ces 5 mois, et moi j'aimerais rester plus longtemps. J'apprécie la confiance des dirigeants et je suis très bien dans ce club. Mais je sais que je dois gagner des matchs."

L'avenir

"La place que nous aurons en fin de saison, dans tous les cas, on la méritera. On a déjà trouvé les cartons rouges, les incidents, le départ de Juni, les dix matchs de suspension du président, l'arbitre du match contre Marseille qui n'a pas dit la vérité, ça fait beaucoup de choses. Mais, ça fait 43 ans que je suis dans le football, il y a eu beaucoup de choses, mais on n'a pas d'excuses à trouver. On est à huit points de la deuxième place si on gagne notre match en retard contre l’OM. C’est beaucoup et peu à la fois. Notre potentiel ? C’est difficile à dire. Pour moi, le potentiel, le talent, ça ne me dit rien, car à la fin du championnat, tu es à la place que tu mérites. On doit prouver qu’on n’est pas une place convenable par rapport à ce potentiel. Et ça passe par le travail, faire les choses ensemble en équipe. Avec ça et notre talent, on doit être dans le coup. On verra à la fin, mais j’y crois à 100 %"

Juninho

"Avec Juni, j'avais une très bonne relation. Son bureau était à côté du mien. Tous les jours on buvait le café, il regardait l'entraînement, on échangeait. C'est dommage, il n'est plus là. Il m'a beaucoup aidé, notamment au début quand je ne connaissais pas tous les joueurs."