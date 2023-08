OL : Aulas et Blanc se prennent une nouvelle balle perdue

Zapping But! Football Club OL : les transferts les plus chers de l'histoire

Une habitude. Notamment sur RMC, média bien connu pour les retentissants coups de gueule de certains consultants. Daniel Riolo, pas vraiment réputé pour son sens de la mesure, y est allé gaiement au terme du piètre match nul de l'OL sur le terrain de l'OGC Nice (0-0). Et en effet, le jeu des Gones n'a séduit personne.

"Pas la moindre idée"

Pour Riolo, le problème est ailleurs. Et concerne un passé p)lus ou moins récent. "Sur la fin de saison, il y avait le sentiment qu’il y avait matière à redémarrer avec un esprit qui s’était créé, c’est ce que disait Aulas avant de se faire mettre à la porte, c’est ce que disait Textor. Même Blanc était satisfait puisqu’il a été maintenu. Ce n’est pas tant d’être mauvais – même si un point en trois matchs, c’est inquiétant -, c’est que dans le jeu, il n’y a pas la moindre idée. On sent que c’est une équipe qui doit mal s’entraîner, un coach qui n’est plus concerné et ça donne une bouillie de football(...) Je ne sais pas si tous les joueurs sont totalement concernés parce ce qu’il se passe.

En termes de jeu, il n’y a pas la moindre idée(...)Textor ne passe pas le premier examen (de la DNCG) parce que tout le monde lui a savonné la planche. On ne lui laisse même pas un mois pour travailler. Défendre un entraîneur juste parce que c’est Laurent Blanc alors que ça fait un an qu’il ne fait rien... Son équipe ne ressemble à rien. Je ne dédouane pas Textor. Il y a une histoire, celle de la vente de ce club voulue par Jean-Michel Aulas. Tout ce qu’Aulas a fait derrière (la vente), c’est bien ? Quand il savonne la planche, qu’il fait tout pour que ça ne passe pas devant la DNCG, il est nickel?"

Podcast Men's Up Life