OL : Rothen tacle encore Grosso et confirme pour la taupe

Le 23 septembre dernier, Jérôme Rothen a annoncé que plusieurs joueurs de l'Olympique Lyonnais ne pourraient déjà plus supporter Fabio Grosso, qui a remplacé Laurent Blanc sur le banc rhodanien il y a seulement quelques semaines. Un mois après ses révélations, l'ancien milieu de terrain du Paris Saint-Germain en a remis une couche sur l'entraîneur des Gones. En ne revenant pas sur propos, il confirme donc qu'il y a bien au moins une taupe dans le vestiaire lyonnais.

"Je trouve Grosso à côté de la plaque"

"Moi je ne reviens pas sur toutes les infos que j’avais pu sortir il y a quelques semaines, mais tout se confirme. Ceux qui ont dit "il a été trop loin", à l’arrivée ça se confirme. Les joueurs, tu ne les sens pas soudés derrière leur entraîneur, sinon tu ne montres pas de telles attitudes par moments. On les voit amorphes physiquement, amorphes techniquement… Il n’y a rien dans cette équipe", a fustigé ce lundi Jérôme Rothen dans son émission Rothen s'enflamme sur les ondes de RMC Sport.

"Évidemment, les joueurs sont en première ligne, et c’est à eux de se prendre en main. Quand tu as le niveau bas de classement de Ligue 1, voire de Ligue 2, c’est compliqué de te greffer des pieds ou un cerveau pour aller plus vite et voir plus vite. Ça, c’est la première chose. Mais après il y a ce que dégage l’entraîneur. Tu regardes le match, même si tu ne connais pas très bien le football, tu te dis "pourquoi, à chaque fois que ça ne va pas bien, à la mi-temps il change trois joueurs?". Et après il change de tactique en deuxième période, alors que c’est là où ils se procurent le plus d’occasions. Je ne vois pas pourquoi il va changer tactiquement à ce moment-là. Il n’y a rien. Je le trouve à côté de la plaque dans ses conférences de presse. Il nous parle de regarder les équipes dans le ventre mou, mais regarde déjà les équipes à la lutte avec toi pour le maintien. Franchement, là t’es au fond du gouffre, le club est très, très malade", a-t-il poursuivi.

