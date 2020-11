OL : Rudi Garcia aurait fait une concession à un remplaçant

S'il veut avoir une chance de prolonger en fin de saison, Rudi Garcia n'a que deux solutions : qualifier l'Olympique Lyonnais pour la prochaine Champions League ou lui faire remporter un trophée. Qui devrait être la Coupe de France, étant donné que le dopage financier des Qataris assure au PSG d'être champion tous les ans…

Titulaire en Coupe de France

On aurait pu imaginer que vu le calendrier allégé de son équipe en cette saison sans Coupe d'Europe, Garcia alignerait son meilleur onze possible en Ligue 1 comme en Coupe de France. Et donc qu'Anthony Lopes serait titulaire dans les buts systématiquement. Mais ça ne devrait pas être le cas.

Selon le Hamburger Morgen Post, la recrue allemande Julian Pollersbeck a reçu l'assurance qu'elle serait titulaire en Coupe de France. C'est que l'ancien joueur du HSV commençait à trouver le temps long, lui qui n'a pas joué une seule minute cette saison. Déjà, en 2019/20, entre méforme et blessures, le gardien de 26 ans n'avait joué que six rencontres en Deuxième division allemande…