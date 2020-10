OL : Rudi Garcia n'a pas encore la tête au LOSC et au derby face à l'ASSE

Sur l'état du groupe

« On récupère les joueurs qui étaient à la maison la semaine dernière. On a un doute sur la participation de Jason (Denayer) qui a eu un souci musculaire hier (…) On a fait une très bonne semaine d'entraînement, avec de l'intensité. C'est pour ça qu'on a relâché un peu aujourd'hui. Si on joue comme on s'entraîne on devrait bien jouer dimanche ».

Sur la réception de Monaco

« On doit garder le contenu qu'on a pu mettre dans les derniers matchs. Il faudra être très exigeants avec nous dimanche car on sait qu'on va jouer une équipe de qualité ».

Sur l'enchaînement LOSC puis ASSE

« Je ne regarde pas plus loin que Monaco, ça ne sert à rien. On a un match par semaine et ça doit permettre aux joueurs d'être à fond physiquement. On est concentré sur Monaco, c'est chez nous. L'opération remontée a commencé a Strasbourg il faut continuer ».

Sur le rôle de Lucas Paqueta

« J'ai beaucoup discuté avec Lucas Paqueta pour savoir où il se sentait le mieux sur le terrain. Ila un esprit collectif très développé. Je pense que c'est plus un joueur d'axe, il peut aussi jouer sur le côté et repiquer. Il ne rechigne pas aux tâches défensives ».

Retranscription : compte Twitter de l'OL.