OL : Rudi Garcia pas prolongé même en cas de titre ?

Vainqueur sur le fil de Bordeaux (2-1) ce week-end, l'OL enchaîne les bons résultats depuis quelques mois et le crédit de Rudi Garcia est au top, surtout après l'écrasante victoire des Gones devant l'ASSE (5-0) la semaine passée, lors du derby. Mais Garcia est en fin de contrat et une prolongation tarde à lui être proposée. Selon Mathieu Bodmer, qui connait bien Lyon pour y avoir joué, l'avenir de l'ancien marseillais ne dépendra pas forcément de ses résultats à venir. « Etre champion n'est pas un gage de continuité à Lyon. On l'a vu il y a quelques années avec Alain Perrin, il n'avait pas été prolongé alors qu'il avait gagné le titre », a rappelé Bodmer sur Téléfoot.

Bodmer : « Juninho décidera »

Avant d'ajouter : « L'homme le plus important à Lyon en ce moment c'est Juninho, c'est lui qui décidera. Peut-être qu'il a d'autres projets avec un autre coach. Mais Rudi Garcia a tout à gagner à continuer de faire gagner l'OL, pour prolonger ou pour trouver un autre bon club. »