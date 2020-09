OL : Rudi Garcia recadre Jeff Reine-Adelaïde

Jeff Reine-Adelaïde a fait sensation il y a deux jours en confiant son mal-être par rapport à sa situation à l'OL. Gravement blessé en décembre, l'ancien Angevin a tout mis en œuvre pour retrouver au plus vite les terrains et il n'a pas compris que Rudi Garcia ne le fasse pas plus jouer pendant le Final 8 de la Champions League. Il a d'ailleurs clairement chargé son entraîneur, assurant qu'il tenait un double discours. Le tout ponctué d'une menace : soit il joue plus à l'avenir, soit il s'en va.

Ces propos n'ont plus à personne entre Rhône et Saône. Le soir même, le directeur sportif, Juninho, a tenté de minimiser ces propos en expliquant qu'il s'agissait davantage de maladresse. Sauf que le lendemain, Jean-Michel Aulas a critiqué son joueur. Ce vendredi soir, c'est au tour du principal visé, Rudi Garcia, de répondre.

"Une démarche individualiste"

« Si on fait passer notre ego après tout le reste, on peut envisager des résultats, a-t-il déclaré à Téléfoot. La seule déception, c'est que cette déclaration relève d'une démarche individualiste et il ne faut pas que ça nuise au groupe. Je veillerai à cela. » Jeff Reine-Adelaïde, qui est sorti blessé ce soir lors du match des Espoirs, peut s'attendre à un retour assez chaud à Lyon !