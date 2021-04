OL : Rudi Garcia s'agace du terrain mais note quelques défaillances face au Red Star

Zapping But! Football Club OL : le debrief du mercato des Gones

Jeudi soir, à l'issue de la laborieuse qualification de l'OL sur la pelouse du Red Star (2-2, 5-4 aux tab), Rudi Garcia n'était pas très heureux. En conférence de presse, le technicien préférait tout de même retenir la finalité d'un match très difficile à Bauer.

« On est qualifié, c’est ce qui compte. On aurait pu tuer le match mais on a bafoué nos occasions. Nous n’avons pas fait la deuxième période qu’il fallait. C’était compliqué de jouer sur ce terrain synthétique », a-t-il pesté : « J’étais content de revoir le stade Bauer, j’adore le Red Star, mais laisser jouer un 8e de Coupe de France sur un synthétique, c’est un manque de respect pour les pros. Le danger n’est pas le synthétique en lui-même, mais le fait de passer de l’herbe au synthétique. On a de la chance de n'avoir aucun blessé ».

Content de Paqueta, moins du travail défensif des attaquants

Et Rudi Garcia a beaucoup appuyé sur le positif. Notamment les bons matches de Lucas Paqueta et Julian Pollersbeck, héros de la séance de tirs au but : « J'aurais aimé gérer autrement cette seconde période, sans stress. C'est de notre faute. Nous n'avons pas été assez tueurs », a-t-il déploré avant de justifier l'utilisation plus haute de Paqueta : « On avait besoin de soutien derrière Memphis. Lucas a endossé ce rôle. Ce qui serait bien, c'est que l'équipe défende un peu mieux. Ca passe par le premier rideau offensif qui est l'attaque ».