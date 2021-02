OL : Rudi Garcia s'est attaqué franchement au problème qui a plombé les Gones

Zapping But! Football Club OL : le debrief du mercato des Gones

C'est un coup d'arrêt que Rudi Garcia et ses hommes ont connu le week-end dernier. L'OL a perdu du terrain face au PSG et le LOSC en concédant une défaite à domicile face à Montpellier (1-2). Un revers qui aurait été évitable si les Gones avaient été plus efficaces.

En conférence de presse, Lucas Paqueta est revenu sur ce défaut qui a plombé les Gones et assure que Rudi Garcia a pris le problème à bras le corps pour tenter de le résoudre. « On a péché dans la finition, on a senti de la nervosité, cela nous a gênés. Aujourd'hui, on travaille vraiment notre finition pour que cela ne se répète pas. On n'aime pas perdre, lorsqu'on perd on analyse, c'est pour ça qu'on a bien travaillé pour ne plus commettre ces erreurs et retrouver la victoire. »

Une dynamique à relancer

Un travail d'autant plus important que ce défaut a gâché la belle dynamique du moment, que le milieu brésilien espère évidemment enclencher de nouveau. « On sortait d'une belle séquence, tout s'enchaînait bien, mais on ne peut pas toujours être bien, cependant on donne toujours notre maximum. Il faut penser au match de Brest et tout donner pour une nouvelle victoire. »