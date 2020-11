Arrivé à l'Olympique Lyonnais en qualité de meilleur buteur de Ligue 2 avec le Havre et pour prendre la suite de Moussa Dembélé, Tino Kadewere (24 ans) s'impose au poste d'ailier droit chez les Gones. Un rôle de composition assez surprenant pour le Zimbabwéen, qui ne se formalise pas d'être utilisé dans ce secteur.

Kadewere est prêt à jouer partout, même au milieu et derrière

Dans les colonnes du Progrès ce samedi, Kadewere a fait part de son bonheur simple d'être sur le terrain... Peu importe à quel poste.« C’est le football. Avant en Suède, à Djurgarden, j’ai joué un peu au milieu, et même milieu défensif, devant la défense (...) Un joueur de football peut jouer partout. J’aime le foot, le jeu. Si le coach me met sur le côté ou dans l’axe, ce n’est pas grave. J’ai besoin d’aider l’équipe. Travailler pour l’équipe, faire des passes décisives, marquer, c’est mon objectif. Le poste n’est pas le plus important. Le plus important c’est de gagner. Et après, j’aime bien jouer sur le côté ».

Une mentalité exemplaire pour un joueur qui a connu une adaptation difficile dans la Capitale des Gaules. Privé du « final 8 » de la Ligue des Champions car non qualifié, l'ancien Havrais a également dû rentrer au pays suite au décès tragique de son frère, victime de la Covid-19.