OL : sa défense prend l'eau, Peter Bosz s'offre un gros recadrage

A une semaine de la reprise de la Ligue 1, l'OL s'est lourdement incliné hier face au FC Porto (3-5). Un résultat qui n'était pas du goût du nouvel entraîneur Peter Bosz, lequel a tapé sur les doigts de ses ouailles après ce gros raté défensif.

« Dix buts en trois matches, c'est vraiment trop. C'est ce que j'ai dit aux joueurs et ça ne doit pas se passer de prendre des buts comme ça, a pesté le technicien néerlandais, qui voit plutôt cette alerte comme une chance : d'un autre côté, je suis content que ça arrive aujourd'hui car ça va me permettre de dire aux joueurs : si on fait ça, on n'arrivera pas où on veut aller. En championnat, ça ne passera pas ».

« Tu ne peux pas perdre comme ça »

Pour autant, l'ancien coach de l'Ajax et du Bayer Leverkusen n'a pas non plus vu que du négatif sur ce match : « Je ne peux pas être content des buts qu'on a pris. Tu ne peux pas perdre comme ça et même s'il y a eu aussi beaucoup de bonnes choses. On a été ainsi plus compacts que la semaine dernière, on a eu des occasions, j'ai bien aimé le travail de récupération... »

S'apprêtant à perdre Jean Lucas (Monaco) qu'il a remplacé par le jeune Habib Keyta face aux Dragons, Peter Bosz devrait récupérer un atout défensif face à Brest samedi prochain (17h). En effet, Jason Denayer – qui n'était pas présent contre Porto – devrait revenir et remplacer le jeune Castello Lukeba ou Marcelo pour la reprise du championnat.