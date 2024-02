OL : Sage a tranché pour Benrahma dans son onze à Montpellier

Zapping But! Football Club OL : Lyon peut-il descendre en Ligue 2 ?

Le suspense a assez duré : Saïd Benrahma devrait démarrer à Montpellier (17h05). Selon L’Équipe, la dernière recrue de l’OL serait alignée à gauche et combiner avec Alexandre Lacazette.

« Son jeu va amener de l’enthousiasme »

« Son jeu va amener de l’enthousiasme et encore plus de force à notre jeu offensif, précise Pierre Sage, qui tient à sa logique d’intensité. Il peut jouer sur les ailes, il peut prendre l’espace sur les côtés et il peut aussi combiner avec l’intérieur du jeu. Il m’apporte beaucoup de solutions, à l’image de Rayan Cherki, qui peut évoluer à plusieurs postes. »

