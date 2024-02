OL : Sage annonce un coup dur avant Nice et le nombre de points qu'il faut pour se maintenir

Zapping But! Football Club OL : quel doit être la priorité du Mercato d'hiver ?

Le point médical

"Henrique et Dejan Lovren sont en réathlétisation, Corentin Tolisso sera vraisemblablement indisponible pour vendredi. Jake O’Brien est suspendu. Il y aura la possibilité pour d’autres joueurs de jouer. On ne sera pas démunis non plus." Quatre absences qui viennent s'ajouter à celle de Johann Lepenant, blessé de longue date au genou.

"Sur une route à 19 pas, on en a fait 6"

L'objectif du maintien

"Sur une route à 19 pas, on en a fait 6, donc on a fait une partie du chemin qui nous reste à parcourir. C’est bien de penser à nous dans ces moments, on avait un objectif de 35 points et on a marqué 6 points, mais les équipes derrière suivent à peu près le même parcours. Donc, on se rend compte que tout le monde va jouer à fond. À nous d’être capables ce week-end d’agrandir l’écart avec nos poursuivants. Ce qui compte, c'est le résultat final."

Le match contre l'OGC Nice

"On s’attend à un match avec beaucoup d’intensité. On veut faire un bon match et faire plaisir à nos supporters. Aujourd’hui, quand une équipe remplit son stade, c’est qu’elle donne envie aux gens de venir la voir jouer. Si le stade se remplit, ça voudra dire qu’on a fait une partie de notre job. On veut que notre stade soit de plus en plus plein, à nous d’être à la hauteur de cette ambition."

L'absence de Dante côté Niçois

"Ça crée une perturbation dans une équipe stable. Peut-être qu’il y aura des problèmes de coordination, une erreur d’alignement. Cela étant, il ne faut pas oublier que les joueurs s'entraînent ensemble toute la semaine."

L'intégration des recrues

"Il y a deux aspects, je pense que le choix des personnes a été bon dans ce sens. Ils arrivent avec l’humilité, de l'ouverture, de la joie. Nos nouvelles recrues ont bien été accueillies par le vestiaire. Il y a eu un bon mariage. Maintenant, on sait qu’on gagne donc c’est plus facile."

Propos retranscrits par le site officiel de l'OL.

Podcast Men's Up Life