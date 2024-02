OL : Sage annonce une rotation face au LOSC et laisse planer le doute pour Benrahma

Zapping But! Football Club OL : Matheus, Perri, B.Lage... Lyon doit-il accentuer le recrutement Botafogo ?

Il va faire tourner son effectif

"Il y a une nécessité de rotations car on doit gérer trois matches en une semaine, et si l'on veut garder de l'intensité comme depuis la deuxième mi-temps de Rennes, on doit avoir de l'énergie. Concernant le gardien aussi, j'ai besoin de voir des choses et la séance."

"L'objectif est avant tout de se maintenir en Ligue 1"

Benrahma qualifié ?

"Lepenant, Henrique et Lovren, qui avait déjà des douleurs dimanche, sont forfaits. Mangala est opérationnel. On attend encore une réponse de la FFF concernant la qualification ou non de Benrahma qui est arrivé à Lyon avec une suspension en cours."

Le maintien reste la priorité

"Notre saison se joue sur deux tableaux actuellement. La Coupe de France est une compétition qui peut être importante pour une éventuelle qualification en Coupe d'Europe. Mais l'objectif est avant tout de se maintenir en Ligue 1."

Pierre Sage en conférence de presse avant le 8e de finale de Coupe de France OL-LOSC. pic.twitter.com/b7VXQfzaGB — Le Progrès OL (@LeProgresOL) February 6, 2024

