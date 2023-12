OL : Sage brandit un premier trophée à Monaco et en vise un nouveau contre le FC Nantes

Zapping But! Football Club OL : Textor est-il dans le déni concernant la relégation ?

La satisfaction du devoir accompli. C’est la sensation vécue par l’OL hier après s’être imposé par miracle à Monaco, qui a dominé une belle partie de la rencontre avant de se faire contrer par un but de Jeffinho dans le money-time (0-1). « On n'avait pas prévu un tel scénario, sinon on aurait pu vendre les droits à Hollywood, a ironisé Pierre Sage en conférence de presse. Notre première période a été dans la lignée de ce qu’on avait préparé. Les joueurs ont montré beaucoup de valeurs ensuite pour garder ce résultat. »

« Cette victoire, c’est notre trophée du jour »

Si tout n’a pas été parfait du côté de l’OL à Louis II, Sage retient la solidarité de son groupe et notamment d’Anthony Lopes. « Je suis très content de ce qu’il dégage, a-t-il applaudi. Il y a ce que vous voyez sur le terrain mais aussi ce qui se passe autour. Il envoie une énergie exceptionnelle. Il était affecté par notre situation mais pas abattu, il a d’énormes ressources mentales qu’il partage avec ses coéquipiers. Une dynamique s’installe entre les joueurs, le fait de faire les efforts ensemble et d’être récompensés. Le fait d’être 16e ne change rien, on ne se souviendra pas du classement de cette journée à l’issue de la saison. Cette victoire, c’est notre trophée du jour, j’espère qu’on en gagnera un autre mercredi. »

