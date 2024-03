OL : avant Lorient, Sage grimace encore pour Lacazette et un autre joueur amoindri

Zapping But! Football Club OL : Textor est-il dans le déni concernant la relégation ?

Le point médical :

« Lacazette s’est entraîné à part, on est dans la même situation qu'avant Lens mais je vais me montrer moins optimiste cette fois-ci. Une équipe ne peut pas reposer sur un seul individu. (...) Contre Lens, on avait des solutions collectives qu'on a mal exploités. Mangala est malade, on fera le point. Tagliafico a pris un coup hier mais tout devrait aller mieux demain. »

La demi-finale de Coupe contre le VAFC :

« C'est le pire tirage. Je suis juste satisfait qu'on joue à domicile. Pourquoi le pire ? Car Valenciennes a tout à gagner. En terme de pression sur l'une ou l'autre des équipes, c'est le pire tirage. »

Le réalisme de ses joueurs :

« On se doit d’être beaucoup plus cliniques pour impacter le match. On a eu trois occasions dont deux franches contre Lens, le fait de ne pas marquer nous a impactés psychologiquement. »

🎙️ En conférence de presse avant #FCLOL, Pierre Sage est revenu sur le manque de réalisme de son équipe lors du dernier match contre Lens. pic.twitter.com/IzMqpsMu6H — Olympique Lyonnais (@OL) March 7, 2024

Podcast Men's Up Life