OL : Sage envoie une punchline sur la descente et fait une déclaration qui en dit long sur son avenir

Zapping But! Football Club OL : quel doit être la priorité du Mercato d'hiver ?

La défaite contre l'OM

"On a essayé de rapidement purge le match contre l'OM. Ce match est derrière, il faut se concentrer sur les matchs suivants et là c'est Toulouse. Ce qui va être très positif pour nous c'est d'avoir le public, on va faire en sorte qu'il faut se raccrocher derrière nous."

"Ceux qui nous voient en Ligue 2 se trompent"

La peur de la descente et la course au maintien

"Je ne sens pas de peur mais seulement de la déception. C'est mon rôle de purger. Il ne faut pas regarder dans le rétroviseur, il faut se concentrer sur ce qui vient. Il faut faire comprendre aux joueurs qu'il faut vite oublier les éléments négatifs pour voir ce qui vient. Il faut se dire que c'est notre championnat. Toulouse et Nantes c'est notre championnat, pas Marseille. Ceux qui nous voient en Ligue 2 se trompent. J'essaye au quotidien de créer les conditions de ce maintien."

Les possibles tensions dans le vestiaire

"Dejan Lovren s'est contenu et a été très corporate par rapport au vestiaire même s'il avait envie de dire des choses sur certains. J'abonde aussi dans son sens quand il a dit qu'il n'y avait pas de tensions dans le vestiaire."

Sage laisse entendre qu'il ne restera pas sur le banc lyonnais

Le mercato hivernal et son avenir

"Je ne suis pas consulté car la direction est dans le même état d'esprit que moi qui suis quelqu'un du quotidien. Je ne suis pas quelqu'un du futur. Pour l'instant, je dois gérer du présent et chaque jour j'ai une tâche à remplir avec le staff et les joueurs. Et le futur ce n'est pas à moi de construire. Le deal au départ était très clair, il y avait une situation où il fallait remplacer un entraîneur qui partait pour une durée indéterminée. La suite, c'est à eux de la construire. Avec ou sans moi, ce n'est pas le problème en fait."

Propos retranscrits par RMC Sport.

