OL : Sage tape du poing sur la table et recadre ses joueurs après Metz

Football Club OL : quel doit être la priorité du Mercato d'hiver ?

Qui peut arrêter l’OL ? En ouverture de la 23e journée de L1, les Gones ont poursuivi leur remontada en s’imposant sans coup férir sur la pelouse du FC Metz hier soir (2-1). S’il est conscient du renouveau de son équipe, Pierre Sage ne peut s’empêcher de rester les pieds sur terre au niveau des priorités du club.

« Il y a la victoire mais on a mal géré »

« L’égalisation d’Alexandre (Lacazette) juste avant de rentrer aux vestiaires a donné de l’énergie à l’équipe. Et on est parvenu à passer devant mais on a semblé un peu apeuré pour gérer cette situation, on a fait des mauvais choix. Il y a la victoire, mais on a mal géré. Les joueurs n’étaient pas super satisfaits dans le vestiaire, a-t-il affirmé en conférence de presse. Je répète, même si les points sont là, on doit mieux jouer et aussi se préserver sur les fins de matches. On n’a pas encore 35 points, et pour moi le maintien n’est pas encore assuré. »

