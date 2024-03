OL : Sage veut se venger du RC Lens et fait une grande annonce sur son avenir

Zapping But! Football Club OL : Textor est-il dans le déni concernant la relégation ?

Il veut se venger du RCL

"Les Lensois ont un jeu très dynamique, tourné vers l’avant où ils pressent l’adversaire. C’est à nous de montrer un visage différent de mardi contre Strasbourg de manière à s’imposer et être plus efficace. On a cœur de remettre les pendules à l'heure devant Lens puisque nous avions perdu là-bas "

Le maintien reste l'objectif

"On est à six points de Lorient et, pour l'instant, c'est ce qu'on doit avoir en tête et qu'on doit gérer. L'idée est d'être un peu plus proche de Lens, mais surtout plus loin de Lorient. Les yeux sont toujours dans le rétroviseur, mais aussi tourné vers l'avant dans la progression."

"J'espère que mon avenir se fera à l'Olympique Lyonnais"

Il souhaite passer ses diplômes d'entraîneur

"J'espère que mon avenir se fera à l'Olympique Lyonnais, les dossiers d'inscription (pour le diplôme d'entraîneur professionnel) vont bientôt être en ligne pour rentrer en formation et avoir un an d'ancienneté pour pouvoir couvrir l'équipe."

Rejoignez le fil But ! Football Club sur WhatsApp pour ne rien rater des grosses infos sur vos clubs favoris.

" J'espère que mon avenir se fera à l'Olympique Lyonnais, les dossiers d'inscription (diplôme) vont bientôt être en ligne pour rentrer en formation et avoir un an d'ancienneté pour pouvoir couvrir l'équipe" — Le Progrès OL (@LeProgresOL) March 1, 2024

Podcast Men's Up Life