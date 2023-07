OL : Santiago Cucci futur CEO d'OL Groupe et patron du club !

Zapping But! Football Club OL : les transferts les plus chers de l'histoire

C'est une information qui va être rendue publique dans les prochaines heures. Santiago Cucci, Basque de 53 ans et désormais ancien CEO de Dockers (Levi Strauss & Co), a bel et bien rejoint la direction d'Eagle Football et va donc diriger l'OL.

Cucci s'était jusque-là fait remarquer dans l'univers de la mode, en ayant occupé des postes à responsabilités chez QuickSilver, Kaporal, Marc Jacobs et Tommy Hilfiger.

Vous retrouverez ce soir sur notre site un entretien avec Santiago Cucci.

