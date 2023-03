OL : Sarr conquis par le niveau de la Ligue 1

Zapping But! Football Club OL : Peter Bosz peut-il tenir la saison sur le banc de l'OL ?

De façon totalement unilatérale, la France estime que son championnat fait partie des cinq meilleurs d'Europe. Alors que ses clubs ne remportent jamais de compétition continentale, que les affluences dans les stades, rapportées au ratio de la population, sont loin du compte et que l'engouement, de façon générale, est bien éloignée de celle que l'on peut connaître dans la plupart des pays du continent. Mais pour ce qui est du niveau de jeu, Amin Sarr est catégorique : la L1 est supérieure à l'Eredivisie.

En conférence de presse ce vendredi, l'attaquant suédois de 21 ans, débarqué au mercato en provenance de Heerenveen, s'est montré très laudatif envers le championnat de France : « Oui, c’est meilleur ici, bien plus physique et technique, avec des joueurs plus intelligents. J’ai la sensation d’apprendre tous les jours. J’ai des perspectives d’avenir qui me semblent très bonnes. Je continue à m’améliorer ». En 7 matches en France toutes compétitions confondues, le Suédois a inscrit 1 but, à Angers (3-1) le week-end dernier.