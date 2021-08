OL - SB29 (1-1) : Bosz confirme qu'un titulaire a du souci à se faire

Zapping But! Football Club OL : Top 10 des salaires de la saison 2020 / 2021

Il n'y a pas eu de sursaut pour l'OL hier. Décevants lors de leurs matches de préparation, notamment face aux équipes portugaises, les Gones ont concédé un nul (1-1) plutôt heureux pour eux à domicile contre Brest à l'occasion de leurs débuts en championnat. A travers une déclaration de Peter Bosz au coup de sifflet final, on devine que des changements pourraient rapidement intervenir dans le onze de départ.

« Tous les joueurs ont demandé les ballons dans les pieds. Il n’y a eu aucun appel en profondeur ou derrière la défense. Après l’entrée de Paqueta et Slimani, on a vu plus d’intensité, plus de courses derrière la défense. C’était beaucoup mieux. » Moussa Dembélé, très décevant, qui a loupé une énorme occasion et écopé d'un 3 dans L'Equipe, peut se faire du souci. Comme l'a écrit notre correspondant à Lyon Alexandre Corboz hier, l'ancien du Celtic est un joueur de surface alors que le jeu prôné par Bosz réclame des appels dans la profondeur.

La une du journal L'Équipe de ce dimanche 8 août 2021. pic.twitter.com/9cdY8O7aqL — L'ÉQUIPE (@lequipe) August 7, 2021