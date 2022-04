OL : ses joueurs, le leadership, l’efficacité… Peter Bosz avait des choses à dire avant Bordeaux

Zapping But! Football Club Bordeaux, PSG, OM, OL, ASSE : le top 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 en activité

La fin de saison

« Il faut faire une série. C'est ce qui peut nous aider. Il faut des victoires. Quand on voit nos 30 premières minutes contre West Ham, les joueurs ne dormaient pas. Mais il faut faire une série donc gagner les matchs. »

L’implication

« J'aimerais un football plus agressif, avec un pressing plus haut. On doit jouer un football pour gagner les matchs sur cette fin de saison, il faut être réaliste plutôt que romantique pour les 7 derniers matchs. On va jouer un football qui correspondra à cet objectif. Un problème global d'effectif ? Oui. On ne peut pas tomber comme on l'a vu hier, ça ne peut pas arriver »

Le manque d’efficacité

« Je ne suis pas là pour regarder quel joueur aurait pu être là ou non. On a eu des occasions hier, on ne marque pas assez de buts, c'est mon boulot de faire en sorte qu'on marque plus de buts. On a besoin de buts pour gagner des matchs. Vous avez raison, on rate trop d'occasions. »

Le Leadership

« On échange beaucoup avec Aulas et Ponsot sur l'effectif, on ne regarde pas seulement les qualités des joueurs sur le terrain. On regarde aussi le leadership, ce n'est pas évident. Toutes les équipes veulent des leaders, mais ce n'est pas facile d'être un leader, il faut aussi l'être dans les défaites. Est-ce que c'est un manque dans l'effectif ? Oui. »

Le moral des joueurs

« J'ai parlé aux joueurs ce matin. Je comprends qu'ils soient déçus. Mais il faut que ce soit fini avant dimanche. Le match le plus important et le plus dur de cette saison, c'est dimanche contre Bordeaux. Il faut bien se préparer, ça commence dès aujourd'hui. Demain on s'entraînera encore. Pas d'excuse dimanche, il faut gagner. »

Son avenir

« Ce n'est pas facile. Les objectifs sont clairs ici et c'est dur quand tu ne gagnes pas. Mais je ne lâche pas. C'est un grand challenge. Peu de gens dans cette salle croient qu'on va y arriver. C'est ma première année ici, pas toujours facile avec la langue et quand tu ne dors pas beaucoup. Mais en même temps c'est un gros challenge pour moi, je ne lâche pas, je vais pousser les joueurs. Je crois que c'est possible. On n'a pas fait de série cette saison, on en a besoin. Ce n'est pas facile, mais c'est un challenge, on va y arriver, absolument »

Pour résumer Présent en conférence de presse avant d’affronter les Girondins de Bordeaux, Peter Bosz avait pas mal de choses à dire après la gifle reçue contre West Ham. Le coach de l'OL évoque les aspects manquants à son effectif et annonce la couleur pour le match contre Bordeaux.

Adam Duarte

Rédacteur