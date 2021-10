OL : Shaqiri fait polémique, Blanc a failli signer au FC Barcelone avant Lyon

Zapping But! Football Club Bordeaux, PSG, OM, OL, ASSE : le top 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 en activité

Xherdan Shaqiri se serait bien passé de cette affaire. Tardant déjà à prendre ses marques à l’OL depuis son arrivée au mercato estival, l’international suisse s’est imposé samedi soir face à l'Irlande du Nord (2-0) en éliminatoires de la Coupe du Monde 20222 et, alors qu’il était interrogé au micro de la télévision helvète, un homme a surgi pour lui faire porter une veste au logo de l'UCK (Ushtria çlirimtare ë Kosovës, Armée de libération du Kosovo).

Un geste lourd de sens envers un joueur né en ex-Yougloslavie, dans la localité de Zhegër, actuellement au Kosovo. Shaqiri, surpris, n'a pas réagi et s'est contenté d'un sourire gêné mais la Fédération serbe ne l’a pas raté en se fendant d'un communiqué lunaire. « Nous préparons actuellement une lettre de protestation que nous enverrons à la FIFA dans la journée, est-il écrit sur son site officiel. Nous exigerons une réaction urgente et les sanctions les plus strictes contre Shaqiri pour avoir promu l'organisation terroriste criminelle «UCK» lors d'une déclaration aux médias. »

Pendant ce temps-là, Laurent Blanc a expliqué avoir été en contact avec le FC Barcelone avant de faire partie des candidats au banc de l’OL fin 2019. « Nous avons parlé deux ou trois fois avec Éric Abidal, a reconnu l’ancien coach du PSG à l'occasion d'un entretien accordé à la revue mensuelle espagnole Panenka. Évidemment, c'était un rêve d'entraîneur une institution comme le Barça, mais cela ne s'est pas fait pour diverses raisons. Ce n'était pas le bon moment, ou quelqu'un pensait que je n'étais pas prêt. C'est la vie. »