OL : Slimani prend Bosz pour taper sur Garcia

Zapping But! Football Club OL : les transferts les plus chers de l'histoire

À la veille de la réception de Lorient, pour le compte de la huitième journée de Ligue 1, l'attaquant de l'Olympique Lyonnais, Islam Slimani, était présent ce vendredi face aux médias. Interrogé sur les méthodes de son nouvel entraîneur, Peter Bosz, l'Algérien en a profité pour tacler Rudi Garcia, qui entraîné les Gones de 2019 à 2021.

"Ça a changé dans le style de jeu, dans la façon de presser, de préparer nos matchs. On a plus de possibilités que l'année passée. Je pense que ce style est plus adapté à nous", a confié l'ancien joueur de l'AS Monaco, qui devrait être titulaire à la pointe de l'attaque lyonnaise face aux Merlus en l'absence de Moussa Dembélé, blessé au péroné droit.

Islam Slimani et Peter Bosz seront en conférence de presse ce vendredi à partir de 14h50, veille du match #OLFCL.



À suivre en direct sur #OLPLAY 👉 https://t.co/PAKygSqT87 pic.twitter.com/K3JfKyLHA2 — Olympique Lyonnais (@OL) September 24, 2021