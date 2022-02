OL : son arrivée, ses objectifs, la concurrence, Bosz... les premiers mots de Faivre

Zapping But! Football Club Olympique Lyonnais : La question de la semaine

Son arrivée

"Je suis très très content d'être à l'OL. C'est une étape importante de ma carrière. Je suis très content. J'ai eu des contacts avec les dirigeants. Cela m'a plu. C'est un grand club en France, je n'ai pas hésité. Je vais devoir vite m'intégrer. Point positif je reste en France et c'était mon objectif malgré des contacts à l'étranger. J'ai fait le choix de rester. Mon intégration va être aidée par des joueurs que j'ai côtoyé chez les Espoirs."

Ses objectifs

"J'ai des ambitions et je me fixe des objectifs élevés. J'ai des ambitions car le club est en 8e de finale de la Ligue Europa. Cela compte. Quand un projet comme Lyon se présente on réfléchit mais je n'étais pas impatient de quitter Brest."

La concurrence

"Je vais progresser au contact de grands joueurs ici. Je le prends comme du positif de me battre pour ma place."

Le match face à l'AS Monaco

"Je suis prêt à jouer et à la disposition du coach. Il y aura un surplus de motivation. J'aurais à coeur de faire un gros match."

Bosz

"Le coach m'a dit ce qu'il attendait et comment il travaillait."

La pression

"Je sais où j'arrive et je vais devoir démontrer ce que je sais faire. Il y a des gros matchs à venir mais Lyon est un grand club et on doit les gagner. Il y a zéro pression sur le montant de mon transfert ou le fait d'arriver cet hiver."

L'équipe de France

"Je ne vois pas Lyon comme un tremplin. C'est un grand club et je vais essayer de marquer le club. J'ai une marge de progression importante. J'ai pour objectif d'être international. Lyon c'est une étape pour l'équipe de France."

