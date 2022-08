OL : son choix, Aulas, ses ambitions… John Textor se confie

Zapping But! Football Club Jean Michel Aulas peut-il vraiment quitter l'Olympique Lyonnais ?

Il y’a plusieurs semaines, John Textor est devenu le nouvel actionnaire majoritaire de l’OL. Alors que la saison de Ligue 1 est sur le point de commencer, l'homme d'affaires américain s’est exprimé sur son choix et d’autres sujets du club, dans un entretien accordé à “L’Équipe“.

Le choix de l’OL

« Mon intérêt était de venir en France, surtout en raison de l'immigration, ici, notamment de l'Afrique francophone. Je n'ai pas dit que je voulais acheter l'OL car le club n'était pas à vendre. J'ai d'abord regardé des clubs beaucoup plus petits en France. Puis j'ai eu la surprise de voir Pathé et IDG quitter l'un des meilleurs clubs, l'un des mieux gérés, avec l'une des meilleures académies et avec en plus une diversité de business qui minimise le risque du foot. Je devais sauter dessus. »

L’avenir d’Aulas

« Jean-Michel a un contrat et le reste du management reste en place. Il n'y a pas une seule personne que j'ai identifiée et qui pourrait venir. Pas une. D'accord, si quelqu'un crache sur mes chaussures tous les jours au bureau, je le virerai car j'adore mes chaussures, mais là il n'y a aucune raison. Historiquement, je n'aime pas diriger les entreprises, je suis comme l'oncle fou perturbateur, provocateur. J'aime penser le monde dans cinq ans. Je vais appeler Jean-Michel et le challenger avec de nouvelles idées »

Un avis sur le mercato

« Non, mais Jean-Michel Aulas est formidable. Il m'informe, ils font un super boulot pour savoir comment l'équipe sera dans deux ou trois ans. J'ai des détails, mais Jean-Michel ne m'a pas demandé : "Dois-je vendre Paqueta ?" C'est un joueur important et je ne prends pas de décision. »

Ses ambitions cette saison

« C'est très clair : revenir en C1, bien sûr. Au club, ils sont confiants. Ils ont des plans avec les anciens et les jeunes. Il est très difficile pour moi de juger le niveau du Championnat. C'est une Ligue dure, j'ai regardé beaucoup de matches mais même si je détiens le club à 90 %, je fais confiance, j'espère qu'ils ont raison dans leurs décisions. Ce sont des gens intelligents, ils connaissent, mais je regarderai comme vous ce qui se passe. Et je ne prendrai pas de décision avant de bien connaître ce Championnat »

Rivaliser le PSG ?

« Pourquoi pas ? Si on amène les standards européens aux jeunes Américains, ils seront aussi bons. Paris est venu en Floride avec ce programme stupide de PSG Academy, en mettant des maillots à tout le monde. Les gens du PSG sont venus et ont créé ce programme, une licence, et ils m'ont dit qu'aucun enfant ne rentrerait au PSG. Et j'ai pensé : pourquoi ? Pourquoi dire ça, venir en Floride où il y a des latinos et déclarer que pas un de ces enfants ne sera dans l'équipe ? Pourquoi êtes-vous là ? Pour vendre des maillots ? Si je peux trouver onze joueurs dans le monde que vous ne pouvez pas trouver ou acheter, on peut vous battre. On ne les battra pas chaque année mais Lyon a déjà gagné contre le PSG. »