Leader de Ligue 1 depuis la fin du Mercato, l'Olympique Lyonnais rêve de poursuivre sa belle série (quatre victoires, un nul) avec la réception du Stade de Reims ce dimanche en tout début d'après-midi (13h) au Groupama Stadium. Après sa victoire laborieuse à Angers (1-0), l'équipe entraînée par Rudi Garcia aura sans doute à cœur de montrer un autre visage dans son antre face à des Champenois encore agacé par leur défaite sur penalty face à Nîmes (0-1) dimanche dernier.

