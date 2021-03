OL, Stade de Reims : grosse galère pour Kadewere et Munetsi

Zapping But! Football Club OL : la rétrospective de l'année 2020 des Gones

Après avoir d'abord interdit aux non-Européens de rejoindre leurs sélections pendant la trêve internationale, le gouvernement français a autorisé les Africains et les Asiatiques à sortir du territoire, mais à la condition qu'ils empruntent des lignes aériennes privées. Une bonne idée dont beaucoup ont profité… mais pas Tino Kadewere (OL) et Marshall Munetsi (Stade de Reims) !

En effet, l'attaquant et le milieu de terrain sont bien arrivés au Zimbabwe mais ils ne parviennent pas à trouver un vol pour le retour ! Dans ces conditions, leur sélectionneur ne devrait pas les faire jouer contre le Bostwana cet après-midi. La Fédération zimbabwéenne étudie la possibilité d'un avion privé commun avec le Mozambique mais, faute d'accord, la situation des deux joueurs reste floue. Et l'impression d'une perte de temps pour toutes les parties grandit…

Marshall Munetsi pas encore certain de pouvoir rejoindre sa sélection du Zimbabwe (via @PatrickJuillard et @Foot365)https://t.co/tpR7eGdVso