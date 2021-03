OL - Stade Rennais (1-0) : Aouar en sauveur, Slimani décevant … Les notes des joueurs lyonnais

Zapping But! Football Club OL : le debrief du match face au Stade Brestois

Homme du match : Houssem Aouar (non noté)

Note du match : 11/20

Lopes (5,5) : Match très tranquille pour le Portugais qui n’a eu aucun arrêt sérieux à faire à l’exception d’une frappe de Nzonzi captée facilement (70e).

Dubois (5,5) : Opposé à son ami Martin Terrier, qu’il connait par coeur, l’international tricolore n’a pas souffert défensivement. Offensivement, il a amené beaucoup de centres pour peu de réussite.

Marcelo (6) : Dans son duel avec Serhou Guirassy, le stoppeur brésilien a souvent eu le dessus. Un match consistant.

Denayer (7) : Comme au Vélodrome, le Belge a fait son match avec autorité et sérieux. Impeccable quand il a fallu sauver devant Terrier (64e) et dans le combat final.

De Sciglio (6) : Préféré à un Maxwell Cornet qui pioche actuellement, l’Italien a bien tenu au vice face à la vitesse de Doku. Il a apporté un peu plus que d’habitude au niveau offensif.

T.Mendes (5) : L’ex-Lillois a pris beaucoup de coups, il en a rendu certains mais a surtout apporté un peu moins à la relance que sur ses précédents matches.

Guimaraes (4,5) : Présent dans le combat, le milieu auriverde n’a pas retrouvé les passes qui cassent les lignes de ses débuts lyonnais. Remplacé par Aouar (58e), qui a changé le jeu de son équipe et marqué le but de la victoire (74e). Proche du doublé (76e).

Caqueret (4,5) : Sanctionné d’un carton jaune logique pour une semelle en retard sur Jonas Martin (41e), le jeune Lyonnais a fait preuve d’activité mais on l’a aussi vu un peu désordonné et parfois à contre-temps. Une perte de balle aurait pu coûter cher à son équipe (70e).

Slimani (4) : Il est indéniable que l’Algérien pèse sur les défenses et amène de la présence dans la surface mais il ne brille en revanche pas par son adresse. Brouillon dans ses passes et dans son jeu avec les autres. Remplacé par Kadewere (58e), qui a amené plus de percussions.

Depay (6) : Le capitaine rhodanien s’est créé deux belles situations (45e+1 et 47e) mais il a manqué de justesse dans le dernier geste face à Alfred Gomis. En revanche, son abnégation a payé avec une passe décisive de guerrier pour son ami Aouar (75e). Remplacé par Cornet (82e).

Toko-Ekambi (6) : S’il n’a pas tout réussi, le Camerounais a eu quelques éclairs. Notamment sur ses deux services pour Depay (45e+1 et 47e). Il lui a manqué un crampon pour ouvrir la marque (63e). Truffert s’est aussi trouvé sur sa route (72e). Précieux sur la fin quand il fallait tenir le score.

Conclusion :

Après un premier acte très décevant, l’OL a malmené Rennes sur les 45 dernières minutes. Après l’entrée d’Houssem Aouar, les Gones ont été au dessus des Bretons pour arracher un succès mérité mais difficile. Dans le money-time, les Lyonnais ont quand même reculé.